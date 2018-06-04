Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 30,2% до 9,7 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 30,18%, или на 2 243,87 млн куб. м, до 9 679,03 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

В частности, с 1 по 31 мая Украина закачала в ПХГ 1 632,04 млн куб. м, с 1 по 2 июня 113,78 млн куб. м.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в мае составил 52,65 млн куб. м.

По состоянию на 2 июня в ПХГ находилось 9 679,03 млн куб. м, что на 4,54%, или на 460,26 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (10 139,29 млн куб. м).

С начала мая Украина импортировала 1 132,214 млн куб. м газа: 958,238 млн куб. м - через Словакию, 135,301 млн куб. м - через Венгрию, 38,675 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала мая составила 1 733,793 млн куб. м, транзит - 7 183,797 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.

Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.