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Нафтогаз в июне проведет тестовую закупку газа на внутреннем рынке
07:48 31.05.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена в июне этого года осуществить тестовую закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины, сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6900 гривень за тысячу кубометров (без НДС).
Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" с 1 июня 2018 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 8,9% по сравнению с маем - до 9952,8 гривни. Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июня будут повышены на 8,5% - до 10893,6 гривни.
Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
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