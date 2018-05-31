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Информация об агентстве
Китайцы хотят запустить в Украине производство биогаза
13:40 30.05.2018 |
В Украине инициировано создание рабочей группы, которая будет изучать возможность реализации общего проекта с Китаем по производству биогаза. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
"Во исполнение меморандума уже проведен ряд переговоров с профильными китайскими ведомствами. Также, совместно с китайскими компаниями инициировано создание совместной рабочей группы по возобновляемой энергетике. В рамках рабочей группы уже прорабатываются вопросы обмена опытом по стимулированию внедрения "зеленых" проектов, а также возможностей разработки и реализации совместного пилотного проекта по производству биогаза", - говорится в сообщении.
В агентстве напомнили, что меморандум о сотрудничестве Украины и Китая в области энергоэффективности и "зеленой" энергетики был подписан в декабре 2017 года между Госэнергоэффективности и Национальной энергетической администрацией КНР.
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