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Кабмин решил не повышать цену на газ до конца июля
13:34 30.05.2018 |
Сниженная цена на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) будет действовать до конца июля. Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании сегодня, 30 мая.
Минэнерго в течение трех дней должно согласовать соответствующее постановление с другими министерствами и ведомствами.
Цена газа останется на уровне 4 942 грн за тыс. кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 грн за тыс. кубов.
Напомним, Кабмин 28 марта отложил повышение цен на газ для населения на два месяца.
Пересмотр цены на газ остается одним из условий программы сотрудничества с МВФ.
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