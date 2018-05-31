Кабмин решил не повышать цену на газ до конца июля

Сниженная цена на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) будет действовать до конца июля. Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании сегодня, 30 мая.

Минэнерго в течение трех дней должно согласовать соответствующее постановление с другими министерствами и ведомствами.

Цена газа останется на уровне 4 942 грн за тыс. кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 грн за тыс. кубов.

Напомним, Кабмин 28 марта отложил повышение цен на газ для населения на два месяца.

Пересмотр цены на газ остается одним из условий программы сотрудничества с МВФ.