Стали известны новые члены НКРЭКУ

Президент определился с новыми членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Список обнародовала секретарь конкурсной комиссии по отбору новых членов НКРЭКУ Светлана Голикова в Facebook.

По ее информации, новыми членами энергетического регулятора стали представители Александр Фармагей («Укргидроэнерго»), Дмитрий Коваленко («Укрэнерго»), Евгений Магльованный (Госэнергоэффективности). Членами НКРЭКУ стали, также, две женщины - Елена Антонова (работавшая в негосударственных энергетических компаниях - украинской ДТЭК и американской AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ).

«Скоро можно будет поздравлять новых комиссионеров» - написала Светлана Голикова.

НКРЭКУ - государственный коллегиальный орган, созданный на замену ликвидированных в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщалось, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ утвердила перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение. В перечень финалистов конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеванный, Дмитрий Олефир. Из них президент Петр Порошенко должен был утвердить пятерку победителей.

По мнению большинства экспертов, конкурс по отбору новых членов НКРЭКУ прошел прозрачно и конкурентно.