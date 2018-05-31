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Порошенко уволил Вовка с должности главы НКРЭКУ
08:44 30.05.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующий указ главы государства обнародован на сайте президента Украины 30 мая.
Согласно действующему законодательству, полномочия Вовка в статусе главы НКРЭКУ истекли 26 мая.
Ранее сообщалось, что Вовк отказался от планов продления полномочий главы госрегулятора.
До этого он пытался их продлить и подал заявку на участие в соответствующем конкурсе. Комиссия отменила заявку в связи с несоответствием ключевому требованию: соискатель должен иметь не менее пяти лет опыта работы в энергетической сфере, тогда как у Вовка было 3,5 года.
Вовк был назначен на должность и.о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.
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