Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 26% до 9,4 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 25,8%, или на 1 921,37 млн куб. м до 9 356,53 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

В частности, с 1 по 27 мая Украина закачала в ПХГ 1 423,31 млн куб. м.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в мае составил 52,72 млн куб. м.

По состоянию на 27 мая в ПХГ находилось 9 356,53 млн куб. м, что на 4,4%, или на 432,72 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (9 789,25 млн куб. м).

С начала мая Украина импортировала 981,585 млн куб. м газа: 834,914 млн куб. м - через Словакию, 111,343 млн куб. м - через Венгрию, 35,328 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала мая составила 1 508,484 млн куб. м, транзит - 6 252,943 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.

Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.