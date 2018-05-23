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Кабинет министров Украины до 1 июня примет решение о дальнейшей цене на газ для населения
14:57 23.05.2018 |
Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства в среду.
«До 1 июня примем решение», - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом Насалик подчеркнул, что Минэнергоугля подготовило проект постановления, которое продлевает спецобязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже газа населению на два месяца.
«Но окончательное решение будет зависеть от многих факторов», - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, 17 мая в Международном валютном фонде очередной раз заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.
Правительство Украины, возглавляемое Владимиром Гройсманом, в 2016 году приняло постановление, выравнивающее цены на газ для всех категорий населения, приводя их к рыночному уровню. Также постановление предусматривало механизм автоматического пересмотра цен раз в полгода для приведения цен к рыночным.
Однако ни одного пересмотра цен с того времени не произошло, а цены на газ для населения сейчас значительно ниже рыночных.
Правительство в марте приняло решение продлить спецобязательства для «Нафтогаза Украины», предусматривающее продажу газа населению по действующей цене, до 1 июня.
В начале мая министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности продления спецобязательств на период после 1 июня.
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