Китайская нефтесервисная компания зарегистрировала «дочку» в Украине

Компания Zhongman Petroleum and Natural Gas Group зарегистрировала свою дочернюю компанию в Украине. Об этом свидетельствует информация государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции.

ООО «Чжунмань Юкрейн» учреждена в Киеве 18 мая с уставным капиталом 30 млн грн. Компания на 100% принадлежит гонконгской Zhongman Petroleum and Natural Gas Group.

Zhongman является участником двух тендеров ПАО «Укргаздобыча» на бурение скважин и по их результатам претендует на подписание двух контрактов на сумму 981,12 млн грн ($37,5 млн).

Напомним, это уже второй китайский подрядчик УГД, который учредил свою компанию в украинской юрисдикции. В сентябре 2017 г. компания Xinjiang Beiken Energy Engineering, которая является крупнейшим внешним буровым подрядчиком «Укргаздобычи», открыла свое представительство в Украине.

Справа enkorr

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp. специализируется на бурении нефтегазовых скважин и производстве соответствующего оборудования. Компания выполняет работы китайской национальной компании CNPC, Shell и ряда российских добытчиков - «Газпром Нефть», «Лукойл» и «Башнефть» («Роснефть»).