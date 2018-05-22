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Новый состав НКРЭКУ будет действительно независимым - эксперт
13:40 21.05.2018 |
Работа номинационной комиссии по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), была прозрачной и открытой. Это означает, что состав Регулятора будет действительно независимым. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
«Сам процесс, я считаю, это реально большой шаг в сторону прозрачности. Мы видели, что процесс был публичным, что члены номинационной комиссии действительно имеют репутацию, к ним у рынка есть доверие как к организации. Есть вопросы по отдельным людям, но в принципе это действительно профессионалы, которые способны, первое, составить критерии отбора, и второе, отобрать. Поэтому да, я думаю, что новый состав НКРЕ действительно будет независимым. И, возможно, будет работать более эффективно и принимать более обоснованные решения».
По словам эксперта, крайне важно на данный момент завершить процесс отбора, чтобы новый состав Комиссии смог продолжить работу по имплементации реформ в энергосекторе.
«Те реформы, которые были проголосованы еще год назад, их нужно срочно все имплементировать, потому что фактически до запуска новой модели энергорынка остался только год. И промедление сейчас, конечно, очень нежелательно. Я очень надеюсь, что их компетенция, тех пяти достойных человек, которые будут отобраны президентом, хватит для того, чтобы очень быстро и очень эффективно сделать все, чтобы те недочеты, которые появились в том числе в последние полгода, пока регулятор вообще не работал или работал в таком полумертвом режиме, чтобы это все догнать и перегнать. Потому что времени очень мало», - сказал он.
Как отметил Александр Паращий, первоочередными задачами для нового состава НКРЭКУ, являются подготовка реформы оптового рынка электроэнергии, запуск объектов зеленой энергетики, которые постоянно требует получения лицензий, а также вопросы РАБ-регулирования облэнерго.
Напомним, Номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ на заседании 14 мая утвердила перечень из 10 кандидатов для передачи президенту Украины на рассмотрение.
В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеванный, Дмитрий Олефир.
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