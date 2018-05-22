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В январе-апреле Украина увеличила потребление электроэнергии на 3,1% до 54,4 млрд кВт-час
11:20 21.05.2018 |
В январе-апреле 2018 года Украина, по оперативным данным, увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 3,1%, или на 1 627 млн кВт-час до 54 355,5 млн кВт-час, по сравнению с аналогичным периодом 2017.
Об этом Українським Новинам сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Потребление электроэнергии без учета технологических потерь за этот период увеличилось на 4,2%, или на 1 747,3 млн кВт-час до 43 464,7 млн кВт-час.
Промышленность без учета технологических потерь в январе-апреле увеличила потребление электроэнергии на 6,7%, или на 1 119 млн кВт-час до 17 907,2 млн кВт-час.
В том числе металлургическая отрасль потребила 10 067,1 млн кВт-час (+6% к январю-апрелю 2017), топливная - 1 267,6 млн кВт-час (-0,1%), машиностроительная - 1 616,5 млн кВт-час (+10,4%), химическая и нефтехимическая - 1 125,8 млн кВт-час (+32,5%), пищевая и перерабатывающая - 1 449,6 млн кВт-час (+2,5%), строительных материалов - 635,5 млн кВт-час (-4,6%), другая - 1 745,2 млн кВт-час (+7,1%).
Сельское хозяйство увеличило потребление электроэнергии в январе-апреле на 6,3% до 1 181,6 млн кВт-час, транспортная отрасль - на 4,9% до 2 596,2 млн кВт-час, строительная отрасль - на 15,1% до 400,9 млн кВт-час.
Население увеличило потребление электроэнергии на 0,8% до 13 255,8 млн кВт-час млн кВт-час.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 0,3%, или на 379,6 млн кВт-час до 149 726 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.
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