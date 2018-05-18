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WSJ: Трамп решил надавить на Германию, чтобы заставить ее отказаться от газопровода «Северный поток-2»
12:38 18.05.2018 |
Американский президент Дональд Трамп решил надавить на Германию, чтобы заставить ее отказаться от крупной газовой сделки с Россией в обмен на предотвращение торговой войны между США и Евросоюзом.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
По словам собеседников газеты, такое предложение канцлеру Германии Ангеле Меркель озвучил президент США Дональд Трамп в ходе встречи, которая состоялась в апреле текущего года.
Напомним, что ранее в марте Дональд Трамп анонсировал введение новых заградительных пошлин на ввоз в страну алюминия и стали. Согласно обнародованным данным, размер пошлин должен составить 25% для импортной стали и 10% - для алюминия.
Евросоюз в свою очередь выразил готовность к компромиссам в торговом вопросе и предложил ряд шагов в этом направлении, среди которых - снижение пошлин на импорт автомобилей, запчастей и промышленного оборудования американского производства.
Теперь же, как сообщают источники WSJ, США заявили о готовности отказаться от торговой войны с Европой и начать переговоры с блоком относительно нового торгового соглашения в обмен на отказ Германии от поддержки Газопровода "Северный поток-2", по которому Россия намерена качать газ в Европу в обход Украины.
Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение импортных пошлин на сталь и алюминий происхождением из Евросоюза, Канады и Мексики до 1 июня 2018 года. Эта дата является окончательной, после которой каких-либо отсрочек введения пошлин не будет.
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