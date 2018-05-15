Украина не импортирует газ из России 900 дней, - «Укртрансгаз»

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" отмечает, что Украина не импортирует природный газ из России в течение 900 дней.

Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня уже 900 дней с того момента, как Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из России", - говорится в сообщении.

Импорт газа из России по контракту Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и компании "Газпрома" (Россия) был прекращен 25 ноября 2015 года.

Согласно оперативным данным "Укртрансгаза", с начала мая Украина импортировала 461,272 млн куб. м газа: 402,504 млн куб. м - через Словакию, 33,522 млн куб. м - через Венгрию, 25,246 млн куб. м - через Польшу.

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября 2015 года на заседании Кабмина уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство поручило "Нефтегазу" прекратить покупать газ у России.

Официально отказ покупать газ у "Газпрома" аргументировался неприемлемо высокой ценой.