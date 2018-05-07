Финансовые новости
- |
- 07.05.18
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 10% до 8,2 млрд куб. м с начала сезона закачки
11:35 07.05.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 10%, или на 771,44 млн куб. м до 8 206,6 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
В частности с 1 по 5 мая Украина закачала в ПХГ 273,36 млн куб. м.
По состоянию на 5 апреля в ПХГ находилось 8 206,6 млн куб. м, что на 5,4%, или на 463,97 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (8 670,57 млн куб. м).
С начала мая Украина импортировала 176,076 млн куб. м газа: 154,662 млн куб. м - через Словакию, 13,221 млн куб. м - через Венгрию, 8,193 млн куб. м - через Польшу.
С 1 мая Украина увеличила заявку на импорт природного газа из Европы через территорию Словакии в 3 раза, или на 20,76 млн куб. м/сутки до 30,85 млн куб. м/сутки по сравнению со среднесуточным импортом газа через Словакию в конце апреля (порядка 10,1 млн куб. м).
Собственная добыча с начала мая составила 276,159 млн куб. м, транзит - 998,653 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
ТОП-НОВОСТИ
|Тука: Украина не может использовать Javelin на линии разграничения
|Первомайский некомплект. Как Пасечник заткнул за пояс Захарченко
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
|Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
|Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 10% до 8,2 млрд куб. м с начала сезона закачки
|Госказначейство увеличило возмещение НДС на 14,7% до 43,6 млрд гривен в январе-апреле, - ГФС
|Обнародован уровень зарплаты нового главы НАПК
|Нефть дорожает 7 мая на опасениях по поводу Венесуэлы и отношений США с Ираном
|Компания Head International GmbH построит в Украине завод по производству горнолыжного оборудования
Это интересно
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий