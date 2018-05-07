Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 10% до 8,2 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 10%, или на 771,44 млн куб. м до 8 206,6 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

В частности с 1 по 5 мая Украина закачала в ПХГ 273,36 млн куб. м.

По состоянию на 5 апреля в ПХГ находилось 8 206,6 млн куб. м, что на 5,4%, или на 463,97 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (8 670,57 млн куб. м).

С начала мая Украина импортировала 176,076 млн куб. м газа: 154,662 млн куб. м - через Словакию, 13,221 млн куб. м - через Венгрию, 8,193 млн куб. м - через Польшу.

С 1 мая Украина увеличила заявку на импорт природного газа из Европы через территорию Словакии в 3 раза, или на 20,76 млн куб. м/сутки до 30,85 млн куб. м/сутки по сравнению со среднесуточным импортом газа через Словакию в конце апреля (порядка 10,1 млн куб. м).

Собственная добыча с начала мая составила 276,159 млн куб. м, транзит - 998,653 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.

Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.