В январе-апреле Украина увеличила потребление газа без ПТР на 4,3% до 14,6 млрд куб. м

В январе-апреле 2018 года Украина увеличила потребление природного газа на 4,3%, или на 0,6 млрд куб. м до 14,6 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

Отмечается, что показатель потребления газа Украиной указан без учета производственно-технологических расходов (ПТР) "Укртрансгаза", облгазов и добывающих компаний.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина снизила потребление природного газа (без ПТР) на 6,3% до 28,4 млрд куб. м, по сравнению с 2016 годом.