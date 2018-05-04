Финансовые новости
- |
- 04.05.18
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
В январе-апреле Украина увеличила потребление газа без ПТР на 4,3% до 14,6 млрд куб. м
09:23 04.05.2018 |
В январе-апреле 2018 года Украина увеличила потребление природного газа на 4,3%, или на 0,6 млрд куб. м до 14,6 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
Отмечается, что показатель потребления газа Украиной указан без учета производственно-технологических расходов (ПТР) "Укртрансгаза", облгазов и добывающих компаний.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина снизила потребление природного газа (без ПТР) на 6,3% до 28,4 млрд куб. м, по сравнению с 2016 годом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
|Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 16,7% - Госстат
|Оккупанты пересмотрят право собственности жителей Крыма
|Без кумулятивного эффекта. Билецкий и Тягнибок истощают друг друга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Принцип “единого окна” стал обязательным на всех таможнях - ГФС
|Ніна Южаніна: Ми загралися, коли почали говорити тільки про необхідність вирішити проблему і розмитнити “євробляхи”
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
|Украина выплатила МВФ $368 млн по программе stand by
|Цены на нефть перешли к росту 4 мая, Brent торгуется у $73,9 за баррель
|Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 16,7% - Госстат
|Украина за 4 мес. сократила выпуск стали на 1,4%, нарастила проката на 1%, чугуна на 8,9%
Это интересно
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий
|Значительные частные инвестиции позволили Telegram отказаться от публичного ICO - WSJ
|Состоялся официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+
|Последняя работа Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
|Amazon сделает голосовой помощник Alexa ещё “умнее”
|Гарнитура виртуальной реальности Oculus Go поступила в продажу по цене $199
|Apple готовит VR- и AR-гарнитуру с двумя 8K-дисплеями