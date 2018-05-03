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Украина за 4 мес. снизила добычу газа на 1% - оперативные данные
17:45 03.05.2018 |
Добыча природного газа в Украине в январе-апреле 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 1% (на 65,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 6 млрд 770,5 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 5 млрд 4,1 млн куб. м (+1,4% к январю-апрелю-2017), ПАО "Укрнафта" - 344,2 млн куб. м (-16,3%), другими компаниями - 1 млрд 422,2 млн куб. м (-4,6%).
В апреле-2018 добыча газа составила 1 млрд 669,9 млн куб. м (-1,7% к апрелю-2017), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 240,7 млн куб. м (+0,1%), "Укрнафты" - 83 млн куб. м (-17,1%), других компаний - 346,3 млн куб. м (-3,7%).
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) - до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании - на 8,6% (на 351 млн куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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