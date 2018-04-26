Финансовые новости
- |
- 26.04.18
- |
- 20:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Германии намерены снизить максимальные ставки зеленых тарифов
19:38 26.04.2018 |
B связи с тем, что затраты на строительство новых солнечных и ветряных электростанций постоянно снижаются, федеральное правительство планирует снизить максимальные ставки «зеленых» тарифов, которые сегодня используются для стимулирования производства электроэнергии из возобновляемых источников.
В соответствии с законопроектом Министерства экономики, который попал в руки агентству Рейтер в среду. максимальное вознаграждение для ветряных турбин, установленных на суше, будет составлять 5,7 евроцента за киловатт-час с 2019 года, что соответствует снижению на 10%. Для наземных солнечных электростанций «зеленый» тариф будет составлять максимум 6,5 евроцентов за киловатт-час. в то время как действующий максимальный предел достигает почти 9 евроцентов.
Однако, эти максимальные значения «зеленого» тарифа уже сейчас играют незначительную роль, как показали последние аукционы, которые проводит Федеральное сетевое агентство. Победителем в таких аукционах является тот, кто предложит самую низкую ставку, то согласен на самую низкую гарантированную цену за киловатт-час проданной электроэнергии. В последние годы цены снизились с 9.17 евроцента за киловатт-час в первом раунде до 4.33 евроцента (в раунде на дату торгов 1 февраля 2018 года). Однако есть и исключения: для наземных солнечных электростанций мощностью до 750 кВт тариф на поставку электроэнергии (при прямой продаже на энергорынке) в настоящее время составляет 8,84 евроцента.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленая ловушка: почему украинцам придется дополнительно платить за наличие возобновляемой энергии
ТОП-НОВОСТИ
|Замена Савченко: Зачем воскресили тему добровольцев
|Сеанс саморазоблачения. Почему венгерский МИД так волнует украинское гражданство
|Ввод в эксплуатацию конфаймента на ЧАЭС запланирован на декабрь текущего года – Порошенко
|Полсотни конгрессменов США обвинили Украину в прославлении “нацистских коллаборационистов”
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленая ловушка: почему украинцам придется дополнительно платить за наличие возобновляемой энергии
|В Германии намерены снизить максимальные ставки зеленых тарифов
|Средняя цена на автогаз выросла 26 апреля еще на 5 коп/л
|Общий госдолг в марте вырос на 0,8% до $77,4 млрд
|В 2017 году уровень расчетов населения за газ вырос до 92% - “Нафтогаз”
|Нефть продолжает подъем, Brent торгуется у $74,6 за баррель
Это интересно
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows
|Потоковое аудио впервые принесло основной доход рынку звукозаписи
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 6X. Компания утверждает, что его камера лучше, чем в iPhone X
|BMW представила в Пекине первый электрический кроссовер