В Германии намерены снизить максимальные ставки зеленых тарифов

B связи с тем, что затраты на строительство новых солнечных и ветряных электростанций постоянно снижаются, федеральное правительство планирует снизить максимальные ставки «зеленых» тарифов, которые сегодня используются для стимулирования производства электроэнергии из возобновляемых источников.

В соответствии с законопроектом Министерства экономики, который попал в руки агентству Рейтер в среду. максимальное вознаграждение для ветряных турбин, установленных на суше, будет составлять 5,7 евроцента за киловатт-час с 2019 года, что соответствует снижению на 10%. Для наземных солнечных электростанций «зеленый» тариф будет составлять максимум 6,5 евроцентов за киловатт-час. в то время как действующий максимальный предел достигает почти 9 евроцентов.

Однако, эти максимальные значения «зеленого» тарифа уже сейчас играют незначительную роль, как показали последние аукционы, которые проводит Федеральное сетевое агентство. Победителем в таких аукционах является тот, кто предложит самую низкую ставку, то согласен на самую низкую гарантированную цену за киловатт-час проданной электроэнергии. В последние годы цены снизились с 9.17 евроцента за киловатт-час в первом раунде до 4.33 евроцента (в раунде на дату торгов 1 февраля 2018 года). Однако есть и исключения: для наземных солнечных электростанций мощностью до 750 кВт тариф на поставку электроэнергии (при прямой продаже на энергорынке) в настоящее время составляет 8,84 евроцента.