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В 2017 году уровень расчетов населения за газ вырос до 92% - “Нафтогаз”
16:44 26.04.2018 |
Нафтогаз подготовил Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году, который должно утвердить собрание акционеров. В отчете указывается, что Нафтогазу за год удалось увеличить уровень расчетов населения за потребленный газ с 69% до 92%
Согласно отчету, чистая прибыль Нафтогаза в 2017 году выросла до 39,3 млрд грн ($1,5 млрд). Финансовый успех НАК стал возможен благодаря снижению себестоимости реализации газа на 20% при сохранении уровня цен на него и увеличению транзита газа на 14%
В своем отчете Нафтогаз сообщает, что за 2017 год доля компании в сегменте поставок газа населению остается на уровне 100%, а доля поставок газа тепловым компаниям снизилась за год незначительно - до 99%. Доля компании на рынке коммерческих поставок сократилась с 33% в 2016 году до 30% в прошедшем.
В 2017 году НАК «Нафтогаз Украины» удалось на 60% увеличить бюджетное финансирование по сравнению с предыдущим периодом. Это произошло за счет дополнительных субвенций на сумму 19,1 млрд грн. на выплату субсидий и льгот. Общий объем бюджетного финансирования компании в прошлом году достиг 51,1 млрд. грн.
В отчете НАК «Нафтогаз Украины» отражены решения Стокгольмского арбитража на сумму 12,6 млрд грн., несмотря на то, что «Газпром» отказывается производить выплаты по суду и грозит подать апелляцию.
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