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TANAP будет введен в строй в начале июня — Эрдоган
17:40 25.04.2018 |
Церемония запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится в начале июня.
Как сообщает Терминал, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Церемония пуска в эксплуатацию газопровода TANAP состоится в начале июня. TANAP, являясь важным компонентом Южного газового коридора, внесет свой вклад не только в процесс купли-продажи газа между Азербайджаном и Турцией, но в то же время внесет свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы», - отметил Р.Т.Эрдоган.
Турецкий президент также сообщил, что в ближайшее время завершится строительство в Измире НПЗ STAR, церемония ввода его в эксплуатацию состоится в сентябре-октябре.
«Тем самым, Азербайджан станет самым крупным инвестором в Турции»,- отметил он.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что церемония запуска в эксплуатацию газопровода TANAP состоится в июле 2018 года. Однако, 24 июня в Турции пройдут внеочередные президентские и парламентские выборы.
Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз» в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд, до сих пор затраты на его реализацию превысили $5,6 млрд.
В перспективе мощность газопровода будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются ГНКАР (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
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