Украина продолжает принимать газ Газпрома лишь для транзита

Украина продолжает принимать газ российского "Газпрома" лишь для его транзита и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не возобновляла закупки газа в России.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Министерства энергетики и угольной промышленности.

По его словам, транзитный газ 25 апреля из-за ремонтных работ, проводимых российской стороной, на станцию "Суджа" начал подаваться по газопроводу, который не использовался практически три года.

Ранее газопровод использовался для поставок газа Украине.

Как сообщали Українські Новини, "Нафтогаз" 25 апреля сообщил об отсутствии заявок на поставки природного газа от компании "Газпром".

Импорт газа из России приостановлен 25 ноября 2015 года.