НАБУ ведет расследование по газовой формуле “Дюссельдорф+”

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование принятой Кабинетом министров формулы формирования цены на газ «Дюссельдорф+» в уголовном деле №42017000000003009 с предварительной квалификацией по части 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Об этом сообщила руководитель Управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

«В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства установления в течение 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров Украины соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187», - говорится в сообщении. По данным руководителя Управления внешних коммуникаций НАБУ Дарьи Манжуры, о подозрении пока никому не объявлено, а досудебное расследование продолжается, и о его деталях не сообщается, поскольку информация засекречена (попадает под статью 222 Уголовного кодекса, где сказано о сохранении тайны досудебного следствия).

Напомним, статья 364 УК предполагает лишение свободы на срок от трех до шести лет за злоупотребление властью или служебным положением. В то же время, упомянутые постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе (NCG), определяемой согласно данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула Дюссельдорф+).

С марта 2017 года НАБУ также ведет расследование относительно принятия НКРЭКУ постановления о формуле формирования цены на уголь (аналогичная формула «Роттердам+). Директор НАБУ Артем Сытник ранее заявлял о сложности дела вокруг установления методики расчета ОРЦ и отмечал обилие спекуляций вокруг данного дела.

Между тем, обе формулы («Дюссельдорф+» и «Роттердам+») были приняты для ценообразования на рынке газа и угля по требованию западных партнеров Украины - Еврокомиссии и МВФ. В марте-2018 в МВФ в очередной раз заявили, что ожидают от Украины рыночного формирования цены на газ для населения (сейчас цена природного газа для домохозяйств зафиксирована, то есть, регулируется государством). «Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы», - заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Как ранее сообщалось, заместитель директора ЕБРР в Украине Марии Петров считает, что украинская энергетика сейчас находится в состоянии "болезни", но крайне важно использовать рыночное ценообразование на ресурсы для ее восстановления.