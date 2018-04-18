Для зарядки электромобилей станциям не нужна лицензия, – НКРЭКУ

Предоставление услуг по зарядке электромобилей на электрозарядных станциях не требует лицензирования. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Энергореформа.

«В связи с многочисленными обращениями о предоставлении разъяснений относительно лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по зарядке электромобилей на электрозарядных станциях, НКРЭКУ сообщает, что указанный вид хозяйственной деятельности не требует лицензирования», - говорится в сообщении регулятора.

Как разъяснили в комиссии, в соответствии со ст.7 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», деятельность в сфере электроэнергетики лицензируется с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О рынке электрической энергии».

«Согласно ст.8 Закона, хозяйственная деятельность по производству, передаче, распределению электрической энергии, поставке электроэнергии потребителю, трейдерская деятельность, осуществление функций оператора рынка и гарантированного покупателя осуществляется на рынке электрической энергии при условии получения соответствующей лицензии, выдаваемой НКРЭКУ. При этом поставки электроэнергии - это продажа, включая перепродажу, электрической энергии, а потребитель - физическое лицо, в том числе физическое лицо - предприниматель, или юридическое лицо, которое покупает электроэнергию для собственного потребления (ст.1 Закона)», - отметили в НКРЭКУ.

На сегодня взаимоотношения, возникающие в процессе продажи и покупки электрической энергии между производителями или поставщиками электроэнергии и потребителями (на розничном рынке электроэнергии), регулируются Правилами пользования электрической энергией (ППЭЭ), утвержденными постановлением НКРЭ от 31.07.1996 №28 (с изменениями).

Как пояснили в комиссии, согласно пункту 5.4 ППЭЭ, для заключения договора поставки электроэнергии потребитель, в частности, должен предоставить соответствующей организации копию документа, которым определено право собственности или пользования на объект (помещение), либо копию документа, подтверждающего право собственности или пользования на земельный участок (в случае отсутствия на соответствующем земельном участке объекта).

«Итак, исходя из положений ППЭЭ, владелец (пользователь) объекта (помещения) или земельного участка, где установлена электрозарядная станция, является потребителем электрической энергии. Таким образом, электрическая энергия на электрозарядных станциях используется для предоставления услуг по зарядке аккумуляторов электромобилей, следовательно, такая деятельность не подлежит лицензированию», - резюмировали в комиссии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.