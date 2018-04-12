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Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища
12:54 11.04.2018 |
Украина 9 апреля начала закачку природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".
Так, по данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища, по состоянию на 9 апреля, составлял около 4 миллионов кубометров. При этом из хранилищ было отобрано 1 миллион кубометров газа.
Запасы газа в хранилищах, по состоянию на 9 апреля, составили 7,438 миллиарда кубометров.
Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах - 14,7 миллиарда кубометров газа.
26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.
К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.
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