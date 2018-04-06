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Рада намерена упростить строительство ветровых электростанций
13:22 06.04.2018 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики).
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №8015 в первом чтении проголосовали 233 народных депутата.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью повышения инвестиционной привлекательности отрасли производства энергии из возобновляемых источников в части согласование процедур экспертизы проектов строительства объектов и уточнения характеристик отнесения объектов к классам последствий.
В частности, предлагается внести изменения в законы "О регулировании градостроительной деятельности" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности".
В этих изменениях, в частности, предлагается исключить из класса средних последствий СС2 объекты, "которые производят электрическую энергию из энергии ветра", и отнести их к классу СС1 - незначительные последствия.
В то же время, Главное экспертное управление Верховной Рады отметило, что согласно закону "Об оценке воздействия на окружающую среду", ветровые парки, ветровые электростанции, имеющие две и более турбины или высота которых составляет 50 метров и более, могут иметь значительное влияние на окружающую среду и подлежат оценке воздействия на окружающую среду. Также оценке подлежит строительство линий передачи электроэнергии при создании ВЭС.
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