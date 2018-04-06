Украина полностью диверсифицировала поставки ядерного топлива на АЭС, - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина полностью диверсифицировала поставки ядерного топлива на атомные электростанции (АЭС)

Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству в пятницу, передают Українські Новини.

"Если завтра Российская Федерация перестанет нам поставлять тепловыделяющие сборки (ТВС) для реакторов ВВЭР-1000 мы будем работать в штатном режиме. Мы полностью диверсифицировали поставки ядерного топлива на наши атомные станции", - заявил Насалик.

Также он добавил, что еще в начале 2017 году это не было возможным.

Украина закупает ядерное топливо для своих 15 энергоблоков АЭС в двух компаниях: "ТВЭЛ" (Россия) и Westinghouse Electric (США).

По состоянию на февраль топливо Westinghouse используется на 6 энергоблоках, а именно на энергоблоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС и на энергоблоках №1, №3, №4, №5 Запорожской АЭС.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт ядерного топлива компании Westinghouse на 1,6% с 161,925 млн долларов до 164,458 млн долларов, а у компании "ТВЭЛ" снизила на 4,6% с 386,782 млн долларов до 368,964 млн по сравнению с импортом в 2016.

В конце января Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт с компанией Westinghouse Electric (США) о поставках ядерного топлива до 2025 года.

Новым контрактом предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения 7 из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году.