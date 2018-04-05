Финансовые новости
- |
- 05.04.18
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Европа начала закачку газа в газохранилища, подведя итог самому расточительному сезону отбора в истории
11:58 05.04.2018 |
Европейская газовая отрасль с началом апреля официально открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Первым днем, когда закачка превысила отбор, оказалось воскресенье 1 апреля (по выходным, правда, потребление газа падает, а это вдобавок был еще и праздничный день). Тенденция закрепилась 2 апреля и в первый рабочий день - 3 апреля.
Сезон отбора завершился на минимальном за десятилетие (и за историю наблюдений) как в абсолютном, так и в процентном выражении: 18,65% или 18,26 млрд куб. м активного газа. Всего за минувший сезон нетто-отбор составил 73 млрд куб. м, тогда как год назад было 66 млрд куб. м.
Теперь рекордный отбор из ПХГ ставит перед отраслью непростую задачу восстановления запасов газа в хранилищах - тем более, с учетом обширной ремонтной кампании, реализуемой в летний период газотранспортными операторами. Это станет дополнительным фактором поддержки спроса на импортный , в том числе российский газ, в Европе.
В конце марта, когда Европа переживала последнюю волну зимнего холода, Gas Infrastructure Europe выпустило заявление о роли ПХГ в прохождении минувшей холодной зимы, а также недостаточном уровне платы за услуги хранилищ.
"Во многих европейских странах хранилища газа обеспечивают более половины ежедневного потребления газа в холодные дни. В условиях меняющихся рыночных условий и отсутствия полного возмещения для операторов системы хранения существует риск того, что в будущем ПХГ не смогут обеспечить необходимый уровень заполнения. Клиенты ПХГ скорее оценивают их исходя из спрэдов долгосрочных сезонных индексов, нежели цен "на день вперед" или соображений безопасности поставок. Интенсивное использование хранилищ в этом году подчеркивает необходимость продолжения этого вопроса на европейском уровне", - говорится в пресс-релизе GIE.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне
ТОП-НОВОСТИ
|Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
|Варшава снижает накал в конфликте с Киевом
|До свидания из Амстердама. Почему Саакашвили разлюбил Украину
|Когда можно будет пить воду из крана?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть слабо дешевеет 5 апреля, Brent торгуется у $68 за баррель
|Финляндия дала согласие на строительства Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне
|Рада намерена оптимизировать количество своих комитетов и ограничить количество министерств
|Рада намерена ввести механизм "единого окна" на таможне
|Международные резервы Украины в марте сократились на 1,2% из-за выплат по госдолгу – НБУ
|Спецназ или офисные воротнички. Кто заменит налоговую милицию
Это интересно
|Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
|Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
|Xiaomi представила конкурента Siri и Google Assistant
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах