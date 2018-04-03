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Газпром зарезервировал $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с Нафтогазом
23:15 02.04.2018 |
ПАО "Газпром" вопреки опубликованным сообщениям о сумме решений по двум арбитражам с "Нафтогазом Украины" в размере $2,56 млрд (разность сумм $4,673 млрд и $2,018 млрд) создало в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.
Как свидетельствует отчетность компании, в балансе ПАО по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.
Зачесть одну сумму (подтверждённый долг за газ - $2,018 млрд) в счет штрафа по транзитному контракту не представилось возможным, так как средства за поставку газа признаны в других статьях - в составе выручки и дебиторской задолженности.
Таким образом, решение Стокгольмского арбитража сильнейшим образом повлияло на отчетность "Газпрома" за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей.
В 2016 году прибыль головной компании была 411 млрд рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году - 880 млрд рублей.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.
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