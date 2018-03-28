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Саудовская Аравия и SoftBank создают крупнейший в мире проект в сфере солнечной энергетики
12:08 28.03.2018 |
Суверенный фонд Саудовской Аравии и японская SoftBank Group Corp. объявили о запуске крупнейшего в мире проекта в сфере солнечной энергетики.
Развитие этого плана начнется в текущем году с инвестиций в размере $1 млрд из средств совместного Vision Fund, заявил главный исполнительный директор японской компании Масаёси Сон.
В дальнейшем объем вложений, как ожидается, достигнет $200 млрд, в результате чего генерирующие мощности составят примерно 200 ГВт к 2030 году, сообщает Dow Jones.
"Это, безусловно, самый большой солнечный проект в истории", - сказал М.Сон на пресс-конференции во вторник вечером в Нью-Йорке после подписания соглашения о намерениях по разработке проекта с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
По его словам, первая стадия проекта будет стоить около $5 млрд и начнется в этом году с установки солнечных панелей, которые будут производить примерно 7,2 ГВт электроэнергии в 2019 году.
В дальнейшем в рамках проекта солнечные панели будут устанавливаться в различных местах на территории Саудовской Аравии. Изначально панели будут закупаться у производителей с самыми низкими ценами и импортироваться в страну до тех пор, пока Саудовская Аравия не сможет сама выпускать их с конкурентной себестоимостью. Это может произойти в течение двух-трех лет, сказал глава SoftBank.
Он не сообщил конкретных деталей относительно финансирования проекта, но отметил, что полученные от электрогенерации средства станут новыми инвестициями для следующих этапов его развития.
"Проект будет финансировать свое расширение, - заявил М.Сон. - Новые инвестиции придут из прибыли от первоначальных этапов, нам не надо обеспечить сразу все $200 млрд в один день. Это будет происходить шаг за шагом".
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