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Газпром отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража - Нафтогаз
16:36 27.03.2018 |
Российский "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража относительно поставки и транзита газа через Украину, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам переговоров с "Газпромом", состоявшихся на прошлой неделе.
"Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается подтвердить выплату $2,6 млрд согласно решению арбитража по транзитному контракту от февраля текущего года", - отметили в "Нафтогазе".
В НАК напомнили, что оба решения Стокгольмского арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат.
По данным "Нафтогаза", на переговорах представители "Газпрома" озвучили желание внести в контракты с "Нафтогазом" поправки, противоречащие решениям международного арбитража, или же расторгнуть контракты с украинской компанией. "Нафтогаз" считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения "Газпрома", - отмечают в НАК.
Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.
"Отказ "Газпрома" соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность "Газпрома" как партнера европейской газовой отрасли", - резюмирует главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Как сообщалось со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, ЕК ждет выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража.
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