Украина в I кв.-2018 нарастила темп развития ВИЭ в 2,4 раза - НКРЭКУ

В Украине в январе-марте 2018 года введены в эксплуатацию новые генерирующие объекты на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью 159,4 МВт, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

"Объекты ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) составляют 97% введенных мощностей", - уточняется в сообщении.

По данным комиссии, в первом квартале введены в эксплуатацию ВЭС мощностью 47,1 МВт, СЭС общей мощностью 99,5 МВт, станции на биомассе мощностью 5,1 МВт, биогазе - 6,2 МВт, малые ГЭС- 1,5 МВт.

Таким образом, по состоянию на 27 марта Украина располагает ВЭС общей установленной мощностью 512,2 МВт, СЭС - 841,4 МВт, станциями на биомассе - 43,8 МВт, биогазе - 40,6 МВт, малыми ГЭС мощностью - 96,1 МВт.

Общая установленная мощность ВИЭ - 1534,1 МВт (без учета аннексированного Крыма, где ранее были запущены объекты ВИЭ общей мощностью 494,9 МВт).

На сегодня доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Украине составляет 1,4%, доля в общей стоимости электроэнергии - 5,4%.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

