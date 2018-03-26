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Мощности биогазовых установок в Украине выросли втрое за три года
15:13 26.03.2018 |
С конца 2014 г. по январь 2018 г. мощности биогазовых установок, генерирующих электроэнергию по "зеленому" тарифу выросли почти втрое: с 14 МВт дол 40 МВт. Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
Особенно динамично отрасль развивалась в 2017 г.: с 21 МВт по состоянию на конец 2016 г. до 35 МВт в конце 2017 г.
Кроме этого, в январе 2018 г. по "зеленому" тарифу дополнительно заработали 4,8 МВт биогазовых мощностей.
Из общего объема установленных мощностей около 15 МВт - это биогазовые установки, которые работают на полигонах твердых бытовых отходов; около 25 МВт - мощности, производящие биогаз из отходов сельского хозяйства.
"Оживлению развития этой сферы способствовал разработанный совместно с Госэнергоэффективности и принятый в 2015 г. закон Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии. Этим законом увеличены на 10% "зеленый" тариф для электроэнергии из биомассы и биогаза до уровня 12,38 евроцентов/кВт*ч. Также принят стимулирующий тариф на тепло, производимое не только из биомассы, но и из биогаза", - сказано в сообщении
В Госэнергоэффективности добавили, что в Украине ежегодно образуется около 10 млн т твердых бытовых отходов. При этом из 1 т мусора можно добыть 150-250 кубометров свалочного газа, содержащего 60-80% чистого биометана. Таким образом, ежегодный потенциал замещения газа при переработке твердых бытовых отходов составляет около 1 млрд кубометров.
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