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Украина может увеличить транзит газа за счет "голубого топлива" из Румынии
09:12 26.03.2018 |
Украина, после окончания в 2019 году действующего контракта на транзит газа с российским "Газпромом" может дополнительно загрузить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии в объеме 5 миллиардов кубометров в год.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора ГТС "Укртрансгаз".
"Учитывая растущий тренд увеличения объемов добычи газа в Румынии, ожидаем, что возможность транспортировки 5 миллиардов кубометров в год из Румынии в или через Украину будет особенно интересна румынским добытчикам и международным трейдерам", - сообщили в пресс-службе компании, добавив, что поставки газа из Румынии станут возможны после окончания транзитного контракта с "Газпромом", поскольку этот документ блокирует такое использование мощностей ГТС.
Согласно сообщению, уже сегодня украинская ГТС может транспортировать газ из Румынии в страны Восточной и Центральной Европы.
В пресс-службе также отметили, что "Укртрансгаз" уже начал сбор заявок от игроков рынка, которые заинтересованы в использовании маршрута импорта или транзита из Румынии.
Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
Для сохранения уровня транзита Украина сегодня ищет компанию-партнера по управлению ГТС. В конце февраля президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.
По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, минимальный объем транзита газа должен составлять 50 миллиардов кубометров в год. Такой уровень позволит сделать транзитный бизнес прибыльным и окупить расходы на поддержание ГТС.
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