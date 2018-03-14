Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ДТЭК призывает НКРЭКУ провести вторую итерацию обсуждения подзаконной базы к закону "О рынке электроэнергии"
08:39 14.03.2018 |
Энергохолдинг ДТЭК призывает Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), провести вторую итерацию обсуждения проектов подзаконных актов к закону "О рынке электроэнергии".
"Я предлагаю, чтобы эти документы еще раз были обнародованы для обсуждения", - сказал директор ДТЭК по регуляторным и правовым вопросам Алексей Захарчук на тематическом "круглом столе" в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) во вторник.
Он добавил, что текущие проекты подзаконных актов наделяют НЭК "Укрэнерго" избыточной рыночной властью.
"Чтобы потребитель смог поменять поставщика по этим правилам он должен идти "на поклон" к "Укрэнерго", - сказал А.Захарчук.
В свою очередь заместитель директор департамента НКРЭКУ Антон Гудаченко заявил, что НКРЭКУ не будет повторно обнародовать проекты регуляторных актов для обсуждения, но готова принимать предложения по их усовершенствованию после утверждения.
НКРЭКУ планирует утвердить пакет подзаконных актов к закону о рынке электроэнергии на заседании в среду. Это пакет включает правила рынка электроэнергии, правила внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед", кодекс коммерческого учета, кодекс систем распределения и передачи электроэнергии, другие документы общим объемом до тысячи страниц.
После утверждения регуляторных актов НКРЭКУ, они будут направлены на согласование в АМКУ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Критик Путина, борец с фейками и враг ультраправых: кто возглавит МИД Германии
|Кабмин принял решение о монетизации льгот на проезд
|НКРЭКУ утвердила 3 кодекса и 3 правила, необходимые для внедрения нового рынка электроэнергии
|Альтернатива Медведчуку. Зачем Порошенко два чужих переговорщика по Донбассу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ
|Кабмин принял решение о монетизации льгот на проезд
|Автогаз в среднем по Украине подешевел на 10 коп
|НКРЭКУ утвердила 3 кодекса и 3 правила, необходимые для внедрения нового рынка электроэнергии
|НБУ выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот с 27 апреля, 5 и 10 гривен - с 2019
|НБУ решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. и перейти на округление сумм покупок с июля
Это интересно
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?