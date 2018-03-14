Газпром не смог оспорить штраф АМКУ на 171 млрд гривен

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины, наложенный на российского газового монополиста "Газпром". Соответствующее решение было принято судом 13 марта 2018 года.

Согласно документу, в 2017 году суд обязал ПАО Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Однако, монополист начал оспаривать решения и действия государственного судебного исполнителя, в частности, обратился в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой.

Однако, постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения.

Напомним, летом прошлого года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн гривен дивидендов с украинского дочернего предприятия российского "Газпрома" ЧАО "Газтранзит".