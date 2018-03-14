Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Газпром не смог оспорить штраф АМКУ на 171 млрд гривен
18:01 13.03.2018 |
Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины, наложенный на российского газового монополиста "Газпром". Соответствующее решение было принято судом 13 марта 2018 года.
Согласно документу, в 2017 году суд обязал ПАО Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Однако, монополист начал оспаривать решения и действия государственного судебного исполнителя, в частности, обратился в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой.
Однако, постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения.
Напомним, летом прошлого года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн гривен дивидендов с украинского дочернего предприятия российского "Газпрома" ЧАО "Газтранзит".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эпопея с долларовыми распродажами и обвалом курса доллара на межбанке совершенно неожиданно завершилась 13 марта
ТОП-НОВОСТИ
|Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время
|Пока Савченко постит фотки то из Страсбурга, то из Брюсселя, над ней сгущаются тучи - ей шьют подготовку переворота
|Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео
|Експорт спростовує міфи: що показала торгівля України з ЄС у 2017 році
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время
|Из-за введения США пошлины на импорт стали 25% больше всех пострадает Интерпайп, - председатель Федерации металлургов Беленький
|В Украине запустили сайт для проверки стажа и пенсий
|Оптовые партии ДТ 13 марта подешевели еще на 300 грн
|Цены на нефть падают в ходе высоковолатильных торгов 13 марта, Brent подешевела до $64,26 за баррель
|Газпром не смог оспорить штраф АМКУ на 171 млрд гривен
Это интересно
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток