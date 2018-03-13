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Украина с начала отопительного сезона подняла из ПХГ 8 млрд куб. м газа
09:44 12.03.2018 |
Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 10 марта 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 46,8% (на 7 млрд 946,23 млн куб. м) - до 9 млрд 27,49 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе 1-10 марта из хранилищ отобрано 957,79 млн куб. м (среднесуточный отбор - 95,78 млн куб. м/сутки), в феврале - 2 млрд 529,39 млрд куб. м (90,34 млн куб. м/сутки), в январе - 2 млрд 177,57 млрд куб. м (70,24 млн куб. м/сутки), в декабре - 1 млрд 427,4 млрд куб. м (46,05 млн куб. м/сутки), в ноябре - 745,38 млн куб. м (24,85 млн куб. м/сутки), в октябре - 115,79 млрд куб. м (3,74 млн куб. м).
Запасы газа в украинских ПХГ на 10 марта-2018 на 10,3% и 13,9% больше, чем на аналогичные даты 2017-го (8 млрд 187,55 млн куб. м) и 2015 годов (7 млрд 925,1 млн куб. м), но на 5,5% меньше, чем на 10 марта-2016 (9 млрд 550,59 млн куб. м).
Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал, что Украина выйдет из отопительного сезона 2017/18 годов с запасами в ПХГ около 8-9 млрд куб. м.
Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачка - 9 млрд 147,86 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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