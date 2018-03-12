Парламенты Литвы, Латвии и Польши выступили против Северного потока-2

Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши в воскресенье, 11 марта, подписали совместное заявление, предостерегающее коллег из других стран Евросоюза от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Этот проект представлен как коммерческий, однако, без сомнения, он является политическим инструментом, который увеличит зависимость Европейского Союза от одного источника энергии - от России", - говорится в документе, отрывки из которого опубликованы на сайте литовского Сейма.

"Северный поток-2" следует рассматривать в широком контексте враждебных действий России в кибер-пространстве и ее военной активности", - считают парламентарии, указав, что настоящей причиной этого "политического решения" является прекращение транзита газа через территорию Украины.

Немецкие депутаты против газопровода

В феврале семь депутатов германского бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП), выступили против строительства газопровода "Северный поток-2".

По мнению авторов обращения, политика ЕС в области энергетики и солидарность с партнерами говорят против строительства второй очереди газопровода из России через Балтийское море в Германию. Реализация этого проекта, подчеркивается в документе, приведет "к расколу ЕС и утере доверия".

Усть-Луга - Грайфсвальд

Российский монополист "Газпром" намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность "Северного потока-2" с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Берлин рассматривает газопровод исключительно как экономический проект. На недавней встрече с премьер-министром Польши канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вновь заявила, что строительство "Северного потока-2" не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы.