Нафтогаз имеет сейчас ресурсы для закупки газа и допускает выпуск еврооблигаций в случае потребности - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" обладает в настоящее время достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также имеет возможность привлечь дополнительные средства от международных финансовых организаций и на рынке, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовыми ресурсами. У нас есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк, линия на $500 млн - ИФ), которую мы можем использовать для закупки газа, например, в апреле", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Ю.Витренко добавил, что НАК также ведет переговоры о возобновлении кредитной линии с ЕБРР на $300 млн.

"Нафтогаз" сейчас относительно спокойно может выйти на рынок международный финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму", - сказал также главный коммерческий директор НАК.

Он не стал уточнять подробности, отметив, что это вопрос отдельной презентации.





Ю.Витренко напомнил, что ранее у "Нафтогаза" был непокрытый долг в $4 млрд, однако после первого решения Стокгольмского арбитража в конце прошлого года по контракту на поставку он уменьшился до $2 млрд. "После выигрыша $4,6 млрд (согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту на транзит в конце февраля - ИФ) у нас нет никакого долга перед "Газпромом, а есть его долг перед нами, на который каждый день плюс $0,5 млн насчитывается процентов", - отметил главный коммерческий директор НАК.

Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсации за переплату при вынужденных закупках в марте газа в Европе из-за отказа "Газпрома" поставить этот газ по контракту на поставку.