Финансовые новости
- |
- 05.03.18
- |
- 19:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нафтогаз имеет сейчас ресурсы для закупки газа и допускает выпуск еврооблигаций в случае потребности - Витренко
18:29 05.03.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" обладает в настоящее время достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также имеет возможность привлечь дополнительные средства от международных финансовых организаций и на рынке, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовыми ресурсами. У нас есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк, линия на $500 млн - ИФ), которую мы можем использовать для закупки газа, например, в апреле", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
Ю.Витренко добавил, что НАК также ведет переговоры о возобновлении кредитной линии с ЕБРР на $300 млн.
"Нафтогаз" сейчас относительно спокойно может выйти на рынок международный финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму", - сказал также главный коммерческий директор НАК.
Он не стал уточнять подробности, отметив, что это вопрос отдельной презентации.
Ю.Витренко напомнил, что ранее у "Нафтогаза" был непокрытый долг в $4 млрд, однако после первого решения Стокгольмского арбитража в конце прошлого года по контракту на поставку он уменьшился до $2 млрд. "После выигрыша $4,6 млрд (согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту на транзит в конце февраля - ИФ) у нас нет никакого долга перед "Газпромом, а есть его долг перед нами, на который каждый день плюс $0,5 млн насчитывается процентов", - отметил главный коммерческий директор НАК.
Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсации за переплату при вынужденных закупках в марте газа в Европе из-за отказа "Газпрома" поставить этот газ по контракту на поставку.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%
|Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии
|Снайпер с пулеметом. Кто такие марксмены и зачем они нужны на Донбассе
|Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз имеет сейчас ресурсы для закупки газа и допускает выпуск еврооблигаций в случае потребности - Витренко
|Нефть дорожает 5 марта, Brent торгуется у $64,8 за баррель
|Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
|Роль стажа увеличат: Кабмин изменит механизм начисления пенсий
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%
|Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в январе-2018 составил 104,5% к декабрю-2017 - Госстат
Это интересно
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами