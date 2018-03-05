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Украина снизила запасы газа в ПХГ на 43% до 9,6 млрд куб. м с начала отопительного сезона
09:40 05.03.2018 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 43%, или на 7 332 млн куб. м до 9 641,72 млн куб. м газа с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
Среднесуточный отбор газа в марте составил 114,52 млн куб. м/сутки.
С начала марта Украина импортировала 33,636 млн куб. м газа: 21,315 млн куб. м - через Словакию, 8,277 млн куб. м - через Венгрию, 4,042 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала марта составила 169,835 млн куб. м, транзит - 787,796 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, 1 марта заместитель председателя "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российская компания приняла решение не осуществлять поставки газа НАК "Нефтегаз Украины" с марта и вернул полученную предоплату.
С 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.
"Нефтегаз" договорился с польской PGNiG о срочных поставках газа.
Объем законтрактованного газа составляет более 60 млн куб. м.
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