Украина снизила запасы газа в ПХГ на 43% до 9,6 млрд куб. м с начала отопительного сезона

Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 43%, или на 7 332 млн куб. м до 9 641,72 млн куб. м газа с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

Среднесуточный отбор газа в марте составил 114,52 млн куб. м/сутки.

С начала марта Украина импортировала 33,636 млн куб. м газа: 21,315 млн куб. м - через Словакию, 8,277 млн куб. м - через Венгрию, 4,042 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала марта составила 169,835 млн куб. м, транзит - 787,796 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, 1 марта заместитель председателя "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российская компания приняла решение не осуществлять поставки газа НАК "Нефтегаз Украины" с марта и вернул полученную предоплату.

С 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

"Нефтегаз" договорился с польской PGNiG о срочных поставках газа.

Объем законтрактованного газа составляет более 60 млн куб. м.