Нафтогаз намерен потребовать от Газпрома компенсацию стоимости импорта газа из ЕС

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» намерен потребовать от российского «Газпрома» компенсацию убытков, которые будут понесены украинской компанией в том случае, если, покупая топливо в странах ЕС, «Нафтогаз» заплатит за него большую цену, чем та, по которой он должен был получить это топливо от «Газпрома» согласно решению Стокгольмского арбитража.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Мы не покупаем газ по 600 долларов. Может, «Газпром» покупает, мы не знаем. Все, что мы переплатим сверх цены, установленной арбитражем, вы знаете, куда мы перевыставим этот счет», - говорится в сообщении.

«Мы требует от «Газпрома» компенсацию разницы между той высокой ценой, которую мы заплатим за поставки из Европы, которые были неожиданными для нас, и контрактной ценой, которая определена решением Стокгольмского арбитража. Мы попробуем экономически их наказать», - позже объяснил позицию компании ее главный коммерческий директор Юрий Витренко в эфире одного из национальных телеканалов.





Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом».

Справка УНИАН. В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии - 9,1 млрд куб. м, Венгрии - 1 млрд куб. м и Польши - 1 млрд куб. м.

В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.