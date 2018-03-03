Газпром объявил, что продолжает транзит газа через Украину

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, "Газпром" не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - сказал РБК Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник РБК в трейдерской "дочке" "Газпрома" "Газпром экспорте" также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.​

Сам транзитный контракт "Газпрома" также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщали Українські Новини, Миллер заявил, что "Газпром" расторгает газовые контракты с Украиной. 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.