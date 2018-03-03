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Контракты "Нафтогаза" с "Газпромом" не предусматривают их расторжение в одностороннем порядке – Порошенко
18:39 02.03.2018 |
Контракты НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" не предусматривают их расторжение в одностороннем порядке, подчеркивает президент Петр Порошенко.
"Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпром": контрактами не предусмотрено расторжение в одностороннем порядке, и такие заявления "Газпрома" могут объясняться только единственным: нежеланием исполнять свои контрактные обязательства", - сказал П.Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.
Глава государства уверен: если это произойдет, "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который "сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома".
"Хочу обратить внимание на некорректную информацию о том, что арбитражный трибунал базировал свое решение по транзитному контракту на якобы сложной экономической ситуации в Украине. Это точно не соответствует действительности. Трибунал объяснил свое решение тем, что НАК "Нафтогаз Украины" требует компенсации в связи с неисполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств по, насколько мне известно, 110 млрд куб. м, которые были обоснованными", - добавил П.Порошенко.
Согласно контрактам между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, они действуют до конца 2019 года.
"В случае, если стороны в течение 30/45 дней (30 дней - для контракта на поставку, 45 дней - для контракта на транзит газа - ИФ) с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма", - указано в договорах между сторонами.
Соответствующие пункты контрактов сохраняют свою силу вне зависимости от истечения срока действия или прекращения действия договоров между "Нафтогазом" и "Газпромом".
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