Украина вошла в март с запасами в ПХГ почти 10 млрд куб. м

Украина вошла в март 2018 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 9 млрд 985,27 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 28 февраля запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 41,2% или почти 7 млрд куб. м.

В том числе в феврале из хранилищ было поднято 2,529 млрд куб. м газа, в январе - 2,178 млрд куб. м, в декабре - 1,427 млрд куб. м, в ноябре - 0,745 млрд куб. м, в октябре - 0,116 млрд куб. м.

Таким образом, среднесуточный отбор в ноябре составил 24,85 млн куб. м, в декабре - 46,05 млн куб. м, в январе - 70,24 млн куб. м, в феврале - 90,34 млн куб. м, в т.ч. 28 февраля - 115,72 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ годом ранее - 28 февраля 2017 года - составил 25,58 млн куб. м при запасах 8 млрд 313,03 млн куб. м, два года назад - 33,51 млн куб. м (10 млрд 61,81 млн куб. м). При этом 28 февраля 2015 года Украина уже закачивала газа в свои подземки, в которых находилось 8 млрд 170,89 млн куб. м.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

