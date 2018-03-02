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Рада приняла законопроект о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи
17:47 01.03.2018 |
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3096-д о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи.
За соответствующее решение на заседании проголосовали 256 депутатов в четверг.
Законопроектом разрешается использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого назначения земельных участков).
Кроме того, устраняется необходимость получения горного отвода, исключаются объекты нефтегазодобычи из перечня объектов градостроительной деятельности, отменяется обязательный ввод месторождений в исследовательско-промышленную и промышленную разработку по решению Министерства энергетики и угольной промышленности.
Законопроектом нефтегазодобытчикам предоставляется право после завершения периода исследовательско-промышленной разработки месторождений использовать земучастки на основании договора с собственником земли вплоть до смены целевого назначения и оформления документов на право пользования (сейчас компании обязаны останавливать добычу на период оформления документов).
Снятие и перенос грунтового покрова для дальнейшего бурения можно будет проводить без специального разрешения на основании рабочего проекта землеустройства.
Законопроектом предоставляется недропользователям право на пользование своей геологической информацией без согласования с органами власти. Кроме того, предлагается расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа (сейчас таким правом владеет исключительно Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых).
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