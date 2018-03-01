Порошенко об Ахметове: Не нравится Роттердам+, предложите Варшаву+

Президент Петр Порошенко считает, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Об он сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net об итогах деолигархизации и бизнес-успехах Рината Ахметова.

"Я не собираюсь защищать Роттердам+, потому что это просто показатели биржи", - сказал президент.

По его словам, в меморандуме с Международным валютным фондом записано - импортный паритет, ориентация на биржу. "Не нравится Роттердам+, предложите Варшава+, Бремен+... Мне ни это, ни то не нравится. Я считаю, что Украине должна быть создана энергетическая биржа. Мы должны выбрать - у нас коммунизм и цены будут диктоваться сверху чиновником, или они будут формироваться рынком, спросом, предложением, с учетом импортных поставок. И это точно не дело президента", - отметил Порошенко.

Президент считает, что создание энергетического биржи и рынка - это абсолютно реально. "Не должен чиновник регулировать цены на сахар, бензин или мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен", - сказал он.

"Я не собираюсь ни у кого ничего забирать. И горжусь этим", - добавил президент.

В Украине с апреля 2016 года в тарифах на электроэнергию действует цена угля Роттердам+. Это означает, что вне зависимости от того, откуда поставляется уголь (хоть из соседней области), для цены э/э он рассчитывается по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту + доставка железной дорогой". Хотя ни одной тонны угля из Роттердама в реальности не пришло.

Это привело к увеличению тарифа тепловой генерации (ТЭС) на 100% с начала прошлого года. На увеличение тарифов ТЭС пошли деньги, полученные от третьего, четвертого и пятого этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения. Также для этого был увеличен на 20% тариф на э/э для бизнеса и бюджетных организаций.

По словам бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, все это привело к тому, что тепловая генерация получает необоснованные сверхприбыли - около 1 млрд грн в месяц и около 17 млрд грн с момента действия схемы Роттердам+. Ее тариф уже почти в 4 раза выше, чем тариф государственного Энергоатома, и это самый высокий разрыв в тарифах атомных и тепловых станций за всю историю независимой Украины.

75% тепловой генерации принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, остальные - компаниям Центрэнерго и Донбассэнерго.