Финансовые новости
- |
- 01.03.18
- |
- 00:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко об Ахметове: Не нравится Роттердам+, предложите Варшаву+
18:01 28.02.2018 |
Президент Петр Порошенко считает, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Об он сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net об итогах деолигархизации и бизнес-успехах Рината Ахметова.
"Я не собираюсь защищать Роттердам+, потому что это просто показатели биржи", - сказал президент.
По его словам, в меморандуме с Международным валютным фондом записано - импортный паритет, ориентация на биржу. "Не нравится Роттердам+, предложите Варшава+, Бремен+... Мне ни это, ни то не нравится. Я считаю, что Украине должна быть создана энергетическая биржа. Мы должны выбрать - у нас коммунизм и цены будут диктоваться сверху чиновником, или они будут формироваться рынком, спросом, предложением, с учетом импортных поставок. И это точно не дело президента", - отметил Порошенко.
Президент считает, что создание энергетического биржи и рынка - это абсолютно реально. "Не должен чиновник регулировать цены на сахар, бензин или мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен", - сказал он.
"Я не собираюсь ни у кого ничего забирать. И горжусь этим", - добавил президент.
В Украине с апреля 2016 года в тарифах на электроэнергию действует цена угля Роттердам+. Это означает, что вне зависимости от того, откуда поставляется уголь (хоть из соседней области), для цены э/э он рассчитывается по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту + доставка железной дорогой". Хотя ни одной тонны угля из Роттердама в реальности не пришло.
Это привело к увеличению тарифа тепловой генерации (ТЭС) на 100% с начала прошлого года. На увеличение тарифов ТЭС пошли деньги, полученные от третьего, четвертого и пятого этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения. Также для этого был увеличен на 20% тариф на э/э для бизнеса и бюджетных организаций.
По словам бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, все это привело к тому, что тепловая генерация получает необоснованные сверхприбыли - около 1 млрд грн в месяц и около 17 млрд грн с момента действия схемы Роттердам+. Ее тариф уже почти в 4 раза выше, чем тариф государственного Энергоатома, и это самый высокий разрыв в тарифах атомных и тепловых станций за всю историю независимой Украины.
75% тепловой генерации принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, остальные - компаниям Центрэнерго и Донбассэнерго.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры просадили доллар и готовы продолжить по результатам заседания в Нацбанке
ТОП-НОВОСТИ
|С таможни убирают колядников
|КС признал неконституционным закон о языковой политике
|Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий
|Три кита Тимошенко. Мир народам, земля крестьянам, кнут и пряник олигархам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко об Ахметове: Не нравится Роттердам+, предложите Варшаву+
|Налог на выведенный капитал станет мощной прививкой от коррупции - Порошенко
|Первая в Украине концессионная дорога свяжет Львов и Евросоюз
|Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за поставленный газ перед "Нафтогазом" сократилась на 5,4% до 32 млрд гривен
|ЕК утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине - Минфин
|С таможни убирают колядников
Это интересно
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter