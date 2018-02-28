Финансовые новости
- |
- 28.02.18
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017г уменьшили потребление угля на 21%
16:01 27.02.2018 |
Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (на 6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом - до 24 млн 811,3 тыс. тонн.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в декабре-2017 потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 25,6% (на 805,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года - до 2 млн 346,1 тыс. тонн.
Столь значительное снижение потребления угля связано с приостановкой поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны. В связи с этим с 17 февраля по 17 июля 2017 года в Украине действовали чрезвычайные меры в энергетике.
Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом - до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д - 18 млн 514,6 тыс. тонн.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возвращение газовой принцессы: Тимошенко анонсировала законопроект, запрещающий манипуляции с ГТС
|Госдолг Украины в январе-2018 снизился в долларовом выражении на 0,25%, в гривневом - на 0,46% - Минфин
|Россия снова пустила поезда через Украину
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада поддержала в первом чтении законопроект об упрощении доступа иностранных инвесторов к украинскому рынку
|Рада запретила местным властям отчуждать предназначенные для строительства концессионных дорог земучастки
|Рада отменила проверку соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину
|Рада вернула на доработку законопроект о рынках капитала и регулируемых рынках
|Госдолг Украины в январе-2018 снизился в долларовом выражении на 0,25%, в гривневом - на 0,46% - Минфин
|Гройсман о Hyperloop: это личная инициатива Омеляна, я больше занимаюсь метро в Днепре
|ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017г уменьшили потребление угля на 21%
Это интересно
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения
|Новый Peugeot 508: система ночного видения и восьмиступенчатый автомат
|Samsung научит смарт-часы измерять кровяное давление
|Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний
|Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом