ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017г уменьшили потребление угля на 21%

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (на 6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом - до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в декабре-2017 потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 25,6% (на 805,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года - до 2 млн 346,1 тыс. тонн.

Столь значительное снижение потребления угля связано с приостановкой поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны. В связи с этим с 17 февраля по 17 июля 2017 года в Украине действовали чрезвычайные меры в энергетике.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом - до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д - 18 млн 514,6 тыс. тонн.