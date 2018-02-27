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Газпром прекратил выставлять Нафтогазу счета за поставки в оккупированные районы Донбасса
15:32 27.02.2018 |
Российский "Газпром" прекратил выставлять счета НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в оккупированные районы Донбасса, сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве во вторник.
"Да, это правда", - сказал он.
Как сообщалось ранее, Стокгольмский арбитраж установил незаконность выставления таких счетов.
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