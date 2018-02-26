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Информация об агентстве
Украина присоединилась к международному агентству по зеленой энергетике
13:22 26.02.2018 |
Украина 25 февраля стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), что открывает доступ украинским компаниям к передовым технологиям в сфере альтернативной энергетики и энергосбережения, а также к дешевому кредитному ресурсу.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.
"Мы стали 155-й страной - членом IRENA, и вместе с мировым сообществом будем следовать глобальному тренду энергетической децентрализации и развития возобновляемой энергетики в пользу Украины", - прокомментировал событие глава агентства Сергей Савчук.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии в начале ноября 2017 года.
В конце декабря прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон о присоединении к IRENA. В середине января 2018 года Украина подала все необходимые для вступления в международное агентство документы.
Справка УНИАН. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) было создано в 2011 году. Его деятельность направлена на обеспечение быстрого перехода к устойчивому использованию возобновляемых источников энергии в глобальных масштабах. В настоящее время членами IRENA являются более 100 стран и около 30 стран подали заявку на присоединение к организации. Бюджет агентства на 2016-2017 годы составлял 46 млн долл.
Членство в этой организации позволит Украине подавать заявки в Абу-Дабийский фонд развития на получение дешевых кредитов для внедрения "зеленых" проектов (сейчас бюджет фонда составляет 350 миллионов долларов, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50/50). Также наша страна получит доступ ко всей имеющейся в агентстве IRENA информации по использованию возобновляемых источников энергии, результатов новейших исследований и передового опыта, а также прогрессивных механизмов финансирования развития альтернативной энергетики.
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