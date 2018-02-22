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Украина в 2017г импортировала 13,9 млрд куб. м газа на $3,2 млрд - Госстат
17:48 21.02.2018 |
Украина в 2017 году импортировала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 227,933 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
По ее данным, средняя цена импортированного страной газа в декабре-2017 составила $276,9 за 1 тыс. куб. м, в ноябре - $242,4, в октябре - $235,2, в сентябре - $222,1, в августе - $210,4, в июле - $208,2, в июне - $216,6, в мае -$212,6, в апреле - $209,6, в марте -$234,7, в феврале - $252,5, в январе - $244,6.
От контрагентов из Швейцарии в 2017-м получено 5 млрд 642,953 млн куб. м газа на $1 млрд 314,114 млн, Германии - 3 млрд 708,833 млн куб. м на $847,762 млн, Польши - 1 млрд 493,994 млн куб. м на $343,227 млн, Франции - 1 млрд 17,327 млн куб. м на $237,926 млн, Венгрии - 768,214 млн куб. м на $178,895 млн, Великобритании - 542,008 млн куб. м на $127,259 млн, Чехии - 251,991 млн куб. м на $55,601 млн, Словакии - 222,162 млн куб. м на $55,349 млн, Люксембурга - 179,076 млн куб. м на $40,735 млн, Италии - 67,315 млн куб. м на $15,869 млн, Австрии - 48,548 млн куб. м на $11,197 млн.
Импорт газа с контрагентами из РФ в 2017 году не осуществляется.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2016 году импортировала 10 млрд 904,577 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 190,823 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы. В том числе НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал около 8,2 млрд куб.м. газа у 15 европейских поставщиков на сумму около $1,6 млрд.
В целом импортом газа в Украину в прошлом году занималось более 20 компаний.
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