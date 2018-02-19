Украина снизила запасы газа в ПХГ на 35% до 11 млрд куб. м с начала отопительного сезона

Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 34,8%, или на 5 902,77 млн куб. м до 11 070,95 млн куб. м газа с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

Среднесуточный отбор газа в феврале составил 84,92 млн куб. м/сутки.

С начала февраля Украина импортировала 205,485 млн куб. м газа: 107,388 млн куб. м - через Словакию, 44,364 млн куб. м - через Польшу, 53,734 млн куб. м - через Венгрию.

Собственная добыча с начала февраля составила 964,776 млн куб. м, транзит - 3 433,626 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" ожидает, что по окончании отопительного сезона 2017/2018 в подземных хранилищах (ПХГ) останутся 8-9 млрд куб. м природного газа.

Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.