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Украина снизила запасы газа в ПХГ на 35% до 11 млрд куб. м с начала отопительного сезона
12:50 19.02.2018 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 34,8%, или на 5 902,77 млн куб. м до 11 070,95 млн куб. м газа с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
Среднесуточный отбор газа в феврале составил 84,92 млн куб. м/сутки.
С начала февраля Украина импортировала 205,485 млн куб. м газа: 107,388 млн куб. м - через Словакию, 44,364 млн куб. м - через Польшу, 53,734 млн куб. м - через Венгрию.
Собственная добыча с начала февраля составила 964,776 млн куб. м, транзит - 3 433,626 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" ожидает, что по окончании отопительного сезона 2017/2018 в подземных хранилищах (ПХГ) останутся 8-9 млрд куб. м природного газа.
Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.
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