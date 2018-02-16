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Украинские предприятия в январе импортировали газ по средней цене $272,93 тыс./куб. м – МЭРТ
15:16 16.02.2018 |
Украинские предприятия в январе 2018 года импортировали газ по средней цене 7 тыс. 784,05 грн, или $272,93 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
В январе-2017, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $229,51 (6032,85 грн), в феврале - $246,88 (6681,88 грн), в марте - $248,13 (6668,77 грн), в апреле - $232,17 (6235,39 грн), в мае - $208,38 (5506,82 грн), в июне - $213,7 (5565,76 грн), в июле - $214,5 (5566,23 грн), в августе - $210,11 (5385,23 грн), в сентябре - $212,9 (5573,69 грн), в октябре - $224,89 (5999,86 грн), в ноябре - $239,53 (6392,63 грн), в декабре - $252,91 (6862,7 грн).
Как отмечал ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Кроме того, как сообщает МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в январе 2018 года составила 13846,71 грн/тонна.
В январе 2017 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 10506,69 грн/тонна, в феврале - 10615,64 грн/тонна, в марте - 9802,72 грн/тонна, в апреле - 9916,33 грн/тонна, в мае - 9447,76 грн/тонна, в июне - 8717,53 грн/тонна, в июле - 9016,54 грн/тонна, в августе - 9518,56 грн/тонна, в сентябре - 10395,81 грн/тонна, в октябре - 11017,61 грн/тонна, в ноябре - 12214,31 грн/тонна, в декабре - 12964,96 грн/тонна.
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